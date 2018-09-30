30 сентября 2018, воскресенье

Журналистке из Казахстана Жанаре Ахмет, которая сбежала в Украину из-за преследований, предоставят статус беженки

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Жанара Ахмет

Жанара Ахмет

Верховный Суд Украины принял решение в пользу журналистки Жанары Ахмет, сбежавшей из Казахстана из-за преследования, и обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.

Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук.

"Она останется в Украине. А значит ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты", - добавила Залищук.

Ранее журналистка судилась с Государственной миграционной службой, поскольку не могла получить в Украине статуса политической беженки.

Жанара Ахмет прибыла в Украину в марте 2017 года.

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