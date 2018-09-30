Журналистке из Казахстана Жанаре Ахмет, которая сбежала в Украину из-за преследований, предоставят статус беженки

Верховный Суд Украины принял решение в пользу журналистки Жанары Ахмет, сбежавшей из Казахстана из-за преследования, и обязал Государственную миграционную службу предоставить ей статус беженки.

Об этом сообщила народный депутат Светлана Залищук.

"Она останется в Украине. А значит ее не посадят на родине за инакомыслие и за журналистские тексты", - добавила Залищук.

Ранее журналистка судилась с Государственной миграционной службой, поскольку не могла получить в Украине статуса политической беженки.

Жанара Ахмет прибыла в Украину в марте 2017 года.