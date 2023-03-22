Крымская журналистка Ирина Данилович объявила сухую голодовку 22 марта, 19:27 Ирина Данилович (Фото:Крымский процесс)

Во вторник, 21 марта, незаконно заключенная российскими оккупантами в Крыму журналистка Ирина Данилович объявила о сухой голодовке в знак протеста против неоказания ей медицинской помощи.

Об этом сообщает Pen Ukraine.

В своем заявлении Ирина Данилович сообщила, что в течение 4 месяцев в Симферопольском СИЗО ей не дают лечения. Все это время журналистка страдает нарушением слуха и невыносимой болью в левом ухе. Ирина Данилович, по специальности медсестра, считает, что такие симптомы могут свидетельствовать о перенесенном микроинсульте. Несмотря на очевидную потребность в медосмотре, оккупанты отказываются оказывать ей медицинскую помощь. Более того, как сообщает Ирина Данилович, ее состояние здоровья продолжает ухудшаться в том числе из-за постоянных этапировок из СИЗО в Симферополе в незаконный Феодосийский городской суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

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Данилович также заявила, что такое обращение с собой считает пыткой и отказалась от дальнейшего ознакомления с материалами уголовного дела пока ей не окажут медицинскую помощь.

28 декабря так называемый суд Феодосии в оккупированном Крыму приговорил медсестру и журналистку Ирину Данилович к семи годам заключения.

Оккупанты признали Данилович виновной в незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств (ст. 222.1 Уголовного кодекса рф). Помимо семи годов колонии общего режима, она должна также заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

