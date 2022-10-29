В хорошей компании. Кремлевский режим внес журналиста НВ Ивана Яковину в список «иноагентов»

29 октября, 00:42
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Ивана Яковину внесли в список «иностранных агентов» в РФ (Фото:Иван Яковина/Facebook)

Ивана Яковину внесли в список «иностранных агентов» в РФ (Фото:Иван Яковина/Facebook)

В пятницу, 28 октября, Министерство юстиции России расширило список так называемых «иностранных агентов», внеся в него несколько украинских журналистов.

В частности, в список попал политолог и ведущий телеканала Прямой Тарас Березовец, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

«Компания неизвестных мне людей, кроме Яковины. Уточнение: я сейчас не политолог, а офицер ВСУ. Так что разбираться мы с Министерством юстиции РФ, как и всеми карательными органами недостраны, будем по-другому. По кирпичику, до фундамента», — заявил Березовец.

Видео дня

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/6205807416115875

Также «иноагентом» был признан журналист НВ и обозреватель Радио НВ Иван Яковина.

«Я теперь тоже иностранный агент. Честно скажу: это очень приятно. Как будто премию какую-то получил! UPD. Хочется сделать что-то иноагентское сразу… Какие-нибудь козни замутить или что-то типа того… Монокль куплю!», — заявил Яковина.

https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid091HtT8bqudQpUkdJLWCskHCKKtYDikx8rw29xJkw7SrnQdfEpR3MJHn51kgUMFuhl&show_text=true&width=500
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Тарас Березовец Иван Яковина Иностранный агент

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