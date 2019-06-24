Жили среди д*рьма и насекомых. Журналист рассказал о подготовке «фекального» нападения на Марш равенства Сегодня, 20:15 121 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich В Киеве прошел Марш равенства REUTERS/Gleb Garanich

Журналист Юрий Бутосов сообщил, что четверо жителей Ровенской области попытались забросать фекалиями участников Марша равенства в Киеве.

Об этом он рассказал в Facebook.

По словам журналиста, четверо мужчин без постоянного места работы из Ровенской области — 18-летний Василий С. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне, 18-летний Андрей М. из села Чернин, 22-летний Андрей В., родом из Заричного, приехали в Киев, и обосновались на Жуковом острове.

«К каким-то националистическим идеям или публичной деятельности они отношения не имели — обычные заробитчане, связанные между собой дружескими связями и давним знакомством», — сказал он.

По словам Бутусова, группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, достала оттуда фекалии, залила в специально закупленные бочки и вывезла на базу.

«Группа жила среди д*рьма и насекомых. Никаких респираторов — они этим дышали», — сказал он.

«Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в детские водяные бомбочки и презервативы. Бомбочки и презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались д*рьмобомбы. Не все получалось — бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже», — отметил журналист.

Затем связки д*рьма мужчины укладывали в пакеты — «очевидно, для раздачи по разным точкам следования гей-парада».

Бутусов сообщил, что подготовка нападения с фекалиями на Марш равенства заняла у мужчин два дня работы.

После этого злоумышленники загрузили фекалии в багажник машины.

«Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков в д*рьмо оказался „двойным агентом“ или кто-то из отдыхающих на Жуковом обратил внимание на эту подозрительную и сильно пахнущую активность?», — написал Бутусов.

Полиция взяла под наблюдение базу злоумышленников, и когда машина с фекалиями выехала в Киев на улице Парковой перевозчик был задержан вместе со всеми «боеприпасами».

Также задержали и производители «бомб» на Жуковом.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства — акция в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.