Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Жили среди д*рьма и насекомых. Журналист рассказал о подготовке «фекального» нападения на Марш равенства

Сегодня, 20:15
121
Цей матеріал також доступний українською
Жили среди д*рьма и насекомых. Журналист рассказал о подготовке «фекального» нападения на Марш равенства - фото

REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве прошел Марш равенства

Журналист Юрий Бутосов сообщил, что четверо жителей Ровенской области попытались забросать фекалиями участников Марша равенства в Киеве.

Об этом он рассказал в Facebook.

По словам журналиста, четверо мужчин без постоянного места работы из Ровенской области — 18-летний Василий С. и 35-летний Вячеслав К. из села Заричне, 18-летний Андрей М. из села Чернин, 22-летний Андрей В., родом из Заричного, приехали в Киев, и обосновались на Жуковом острове.

«К каким-то националистическим идеям или публичной деятельности они отношения не имели — обычные заробитчане, связанные между собой дружескими связями и давним знакомством», — сказал он.

По словам Бутусова, группа вскрыла четыре передвижных биотуалета, достала оттуда фекалии, залила в специально закупленные бочки и вывезла на базу.

«Группа жила среди д*рьма и насекомых. Никаких респираторов — они этим дышали», — сказал он.

Читайте также:

Значит, мы на правильном пути. Как прошел Марш равенства в Киеве — репортаж

«Сливали зловонную жижу из баков в специально приобретенные опрыскиватели, а оттуда закачивали в детские водяные бомбочки и презервативы. Бомбочки и презервативы, которые не лопались, они бережно перевязывали, получались д*рьмобомбы. Не все получалось — бывало, что презервативы лопались, фекалии разлетались вокруг, и на самих деятелей тоже», — отметил журналист.

Затем связки д*рьма мужчины укладывали в пакеты — «очевидно, для раздачи по разным точкам следования гей-парада».

Бутусов сообщил, что подготовка нападения с фекалиями на Марш равенства заняла у мужчин два дня работы.

После этого злоумышленники загрузили фекалии в багажник машины.

«Несмотря на строжайшую конспирацию, эту невероятную операцию все-таки кто-то выдал. Трудно представить, неужели кто-то из ныряльщиков в д*рьмо оказался „двойным агентом“ или кто-то из отдыхающих на Жуковом обратил внимание на эту подозрительную и сильно пахнущую активность?», — написал Бутусов.

Полиция взяла под наблюдение базу злоумышленников, и когда машина с фекалиями выехала в Киев на улице Парковой перевозчик был задержан вместе со всеми «боеприпасами».

Также задержали и производители «бомб» на Жуковом.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве прошел Марш равенства — акция в поддержку равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) в Украине.

Теги:   Киев Марш равенства

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36745
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16033
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15560

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин