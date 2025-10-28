РФ атаковала украинский военный автомобиль вблизи линии фронта: репортер немецкого телеканала Welt получил ранения, погиб защитник

Шеф-репортер немецкой газеты Welt Ибрагим Набер делал репортаж возле линии фронта, сопровождая украинское подразделение ПВО 42-й бригады. Во время работы съемочной группы в открытом поле российский дрон Ланцет ударил по военному автомобилю, стоявшему рядом.

Об этом во вторник, 28 октября, сообщает Bild.

В результате атаки один украинский солдат погиб, еще один получил тяжелые ранения. Также три человека из съемочной группы Набера пострадали. Вместе с журналистом Welt работали оператор Виктор и продюсер Иван.

«Иван получил два осколка […] в ноги. Один из них так глубоко, что врачи пока не смогли его удалить. Но они говорят, что он снова сможет ходить», — сказал Набер, который вместе с оператором получил лишь «легкие травмы».

Журналист также рассказал, как дроны изменили ведение военных репортажей. По его словам, на расстоянии 10−12 км от линии фронта сейчас «зона смерти», потому что дроны «могут поразить где угодно и в любой момент». Набер вспомнил бои в Бахмуте: в феврале 2023 года они могли сопровождать украинские войска только в 2−2,5 км от российских позиций в городе, днем. Сейчас это стало невозможным, ведь через несколько минут могли бы прилететь первые дроны-камикадзе.

Несмотря на это, репортеры продолжают работать, сознательно рискуют своей жизнью ради освещения событий на фронте.

«То, что говорят в Киеве, — одно. А то, что рассказывают солдаты на фронте, особенно в таких экстремальных условиях, — совсем другое. Самые честные ответы я часто получал именно там, где было опаснее всего», — говорит Набер.

23 октября в результате российского удара дроном Ланцет в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Коллега журналистов получил минно-взрывную травму и открытый перелом.

3 октября после атаки FPV-дрона российских оккупационных войск возле Дружковки Донецкой области погиб французский журналист Антони Лалликан, а журналист издания Kyiv Independent Георгий Иванченко получил ранения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на жилете французского журналиста была маркировка PRESS, однако РФ проигнорировала ее.