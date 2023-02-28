Журналист американской NBC незаконно посетил Крым. В МИД жестко отреагировали 28 февраля, 20:22 Журналист NBC на Крымском мосту (Фото:Скриншот видео NBC)

Журналисты американского телеканала NBC приехали снимать репортаж во временно оккупированный Крым через российский Крымский мост. Это нарушает законодательство Украины.

В репортаже говорится, что журналисты сначала приехали в Москву, а затем уже через Крымский мост добрались в Крым.

Также в сюжете говорится, что «большинство их собеседников» на полуострове чувствуют себя россиянами и считают Крым частью России. Также журналисты отмечают, что большинство русскоязычного населения полуострова до оккупации Крыма Россией было более пророссийским, чем жители других регионов Украины.

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Журналисты также приводят слова президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации Крыма, а еще вспоминают о призывах ООН вернуться к международно признанным границам и обвинениям от Комитета ООН в адрес России во внесудебных убийствах, похищениях, политически мотивированных преследованиях, дискриминации и насилии в Крыму.

«Объектами многих из этих нарушений прав человека, как утверждается, было мусульманское этническое меньшинство — крымские татары, которые на протяжении многих лет подвергались притеснениям и часто возглавляли оппозицию к российским властям», — пишут NBC News.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение оккупированного полуострова является нарушением законодательства Украины.

«Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину», — написал он в Facebook.

Компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма.