Правда жизни под россиянами. Журналист из Херсона снял события первых месяцев оккупации — документальный фильм ВВС

28 октября, 11:35
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Кадр из фильма (Фото:BBC News Україна / YouTube)

Кадр из фильма (Фото:BBC News Україна / YouTube)

В первые дни войны житель Херсона Дмитрий Багненко взял камеру и задокументировал, как российские войска вошли в город и как украинцы оказывали им сопротивление. Съемки легли в основу документального фильма отдела расследований BBC — BBC Eye.

С конца февраля один из самых больших городов юга Украины фактически отрезан от остальной территории страны. Там нет мобильной связи украинских операторов, и оставшиеся в Херсоне жители вынуждены получать информацию главным образом из российских источников.

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Несмотря на это, Херсон стал очагом сопротивления и протестов против оккупационных властей, которые продолжались до конца апреля. Многие участники протестов попали в руки российских силовиков или исчезли. Впоследствии вернувшиеся рассказывали о насилии и угрозах со стороны оккупантов.

Уникальная хроника херсонской весны — в фильме Дмитрия Багненко Оккупация.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZvOHlIh-fk

Херсон был захвачен российскими войсками 2 марта. Почти сразу патриотические жители начали выходить на митинги протеста, требуя, чтобы русские солдаты убрались из города. Демонстрации оккупанты разгоняли светошумовыми гранатами и выстрелами из стрелкового оружия.

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В августе Силы обороны Украины начали контрнаступление на правобережной части Херсонской области. После уничтожения ключевых переправ через Днепр группировки находящихся в этом регионе оккупантов оказались в крайне уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не лишиться их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   ВВС Херсон Документальный фильм Оккупация Война России против Украины

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