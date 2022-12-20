Украина стала страной года по версии журнала The Economist

20 декабря, 17:15
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Украина стала страной года по версии журнала The Economist (Фото:www.economist.com)

Украина стала страной года по версии журнала The Economist (Фото:www.economist.com)

Украина стала страной года по версии журнала The Economist.

Журналисты заявили, что в обычные времена выбрать страну года по версии The Economist сложно, но в этом году выбор очевиден.

"Это может быть только Украина", - пишет издание.

Издание определило четыре качества украинцев:

  • героизм,
  • изобретательность,
  • стойкость,
  • вдохновение.

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«Украинцы стояли и сражались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт. Подобный характер проявили и простые украинцы», - пишет издание.

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В материале The Economist сказано, что, защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.

Журнал отметил, что украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять.

« Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!», - говорится в статье.

Также в этом году Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала TIME.

Издание Politico опубликовало рейтинг, назвав Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Украина Economist Война России против Украины

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