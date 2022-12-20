Украина стала страной года по версии журнала The Economist
Украина стала страной года по версии журнала The Economist (Фото:www.economist.com)
Украина стала страной года по версии журнала The Economist.
Журналисты заявили, что в обычные времена выбрать страну года по версии The Economist сложно, но в этом году выбор очевиден.
"Это может быть только Украина", - пишет издание.
Издание определило четыре качества украинцев:
- героизм,
- изобретательность,
- стойкость,
- вдохновение.
«Украинцы стояли и сражались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт. Подобный характер проявили и простые украинцы», - пишет издание.
В материале The Economist сказано, что, защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.
Журнал отметил, что украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять.
« Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!», - говорится в статье.
Также в этом году Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала TIME.
Издание Politico опубликовало рейтинг, назвав Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года.