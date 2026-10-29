Специальное предложение: оформите подписку на печатную версию журнала NV со скидкой 38%

29 октября, 12:04
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NV

NV

Редакция NV объявляет о начале специального предложения. Всего 3 дня — до 31 октября включительно — у вас есть возможность оформить подписку на журнал NV по выгодной цене до запланированного повышения стоимости.

Стоимость акционной подписки составляет 1750 грн вместо 2827 грн — экономия 38%. В комплект подписки входят:

  • 9 выпусков журнала NV: 3 номера в 2026 году и 6 номеров в 2027 году с актуальной аналитикой, рейтингами, репортажами и колонками ведущих интеллектуалов.

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  • Спецпроекты с мировыми СМИ: лучшие статьи из Harvard Business Review и выпуски прогнозов The Economist «Мир впереди» на 2026 и 2027 годы.
  • Дополнительный бонус: промокод со скидкой 50% на годовой доступ к цифровому контенту в тарифе NV Премиум Максимальный.

С 2027 года стоимость подписки вырастет. Зафиксировать выгодную цену и оформить подписку с дополнительной скидкой 38% можно на сайте до 31 октября.

Теги:   Продажа NV Журнал NV

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