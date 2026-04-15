Предзаказ на второй номер журнала NV в этом году открыт, действует скидка 15%: какие самые интересные материалы выпуска

15 апреля, 20:01
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Действует скидка 15% до 15 апреля (Фото: NV)

Действует скидка 15% до 15 апреля (Фото: NV)

№ 2/2026 печатного журнала NV с анализом важнейших общественно-политических тем в Украине и мире выходит в четверг, 16 апреля. Для всех, кто готов действовать на опережение, действует скидка 15% до 15 апреля.

Главная тема апрельского выпуска звучит так: «Министр войны: как меняет армию IT-гуру Михаил Федоров и как далеко простираются его амбиции». Назначение Федорова на должность министра обороны Украины называют одним из лучших кадровых решений за время полномасштабного российского вторжения. Справедлива ли такая оценка?

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Экс-руководитель Минцифры получил от президента ряд задач, в частности построить систему, способную остановить врага в небе и на земле, усилить асимметричные и киберудары. К тому же министр обороны имеет стратегическую цель — 50 тысяч уничтоженных оккупантов в месяц. Реалистична ли такая цель?

Также в этом номере:

  • кто из украинских производителей оружия зарабатывает больше всех,
  • как Ирландия за три десятилетия из бедной страны превратилась в одну из самых успешных в мире,
  • что происходит в отечественном IT.

Неизменно, как и каждый номер, вас ждет актуальная аналитика, острые репортажи, художественные фотопроекты, эксклюзивные интервью, вдохновляющие истории.

Для тех, кто хочет одним из первых узнать, как действует министр обороны Федоров и удается ли ему достичь результата, действует специальная скидка 15% на предзаказ NV № 2/2026. Спецпредложение действительно до 15 апреля. Заказывайте прямо сейчас на сайте по этой ссылке.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Михаил Федоров Журнал NV NV

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