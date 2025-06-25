«Это был вопрос не закупок». Жумадилов прокомментировал заявление Билецкого о нехватке FPV-дронов

«Что касается того, что вы упомянули, по Третьей штурмовой. Насколько мне известно, в этой ситуации Министерство обороны разобралось. На самом деле вопрос был не в закупках и не в поставках на центральные склады КСЛ (Командование сил логистики — ред.), а вопрос был в отгрузках со складов КСЛ на это подразделение. И, соответственно, там была настроена эта коммуникация», — заявил Жумадилов в эфире Radio NV.

Директор АОЗ отметил, что не знает, был ли решен этот вопрос, но подчеркнул, что он был связан не с централизованным снабжением, а с распределением того, что было закуплено и поставлено на централизованные склады.

«То есть это вопрос не к нам», — подытожил он.

В опубликованном 14 мая интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, Билецкий заявил, что Третья штурмовая бригада не получала FPV-дронов в течение трех месяцев.

«Хочу поблагодарить Министерство обороны — за три месяца Третья штурмовая бригада не получала ни одного FPV-дрона. Нам не хватает, без FPV, которые поставляло государство, мы нормально просохли за эти три месяца, потому что опять-таки огромная полоса (за оборону которой отвечает Третья штурмовая - ред.)», — сказал Билецкий.

Он добавил, что в некоторые момент Третья штурмовая получала от государства 30−40% FPV-дронов, а в некоторые моменты не получала их вообще, подчеркнув, что это ненормально.