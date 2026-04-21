Начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова , который подал в отставку из-за действий патрульных во время теракта в Киеве, назначили советником главы Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время общения с журналистами, сообщила корреспондент NV.

По словам министра, на новой должности Жуков будет заниматься вопросами «вовлеченности полиции в войну». Клименко сказал, что «лично очень уважает» генерала Жукова, но тот сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

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«Это человек, который занимался войной. „Хищник“ прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним об этом говорили — двое полицейских допустили большую ошибку при выполнении своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, что он принял решение. И он сказал: „Господин министр, я заявлю сейчас о том, что я ухожу в отставку“. Но я очень хотел, чтобы он остался в команде», — сказал Клименко.

По его словам, позиция Жукова — его личная. В то же время по результатам служебного расследования приняли решение уволить с должностей все звено руководства — от командира взвода до главы Управления патрульной полиции Киева.

«Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Принимает все решения глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование — назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только людей, которые прошли боевые действия», — сказал министр.

В МВД уточнили NV, что обязанности начальника Департамента патрульной полиции будут возложены на заместителя Жукова — генерала Александра Фацевича. Он также остается заместителем главы Национальной полиции Украины — руководителем патрульной полиции.

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире стрелка был пожар.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о семи погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших. Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.

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19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, объявили о подозрении.