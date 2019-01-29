Жучок в аквариуме: СБУ закрыла дело против Холодницкого
Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо
ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или
дознания) закрыли 29 декабря 2018 года, говорится в ответе Генпрокуратуры на
запрос Украинской правды.
В ГПУ заявили, что дело закрыто из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
Весной 2018 года стало известно, что у Холодницкого была установлена прослушка. Жучки якобы были прикреплены к стенке аквариума.
Вскоре выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.
Назара Холодницкого подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.
Речь шла о пяти эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из Народного фронта Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и дело мэра Одессы Геннадия Труханова.
Генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности Холодницкого. Комиссия же в свою очередь решила объявить Холодницкому выговор.