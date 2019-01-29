Жучок в аквариуме: СБУ закрыла дело против Холодницкого Вчера, 14:11 740 Цей матеріал також доступний українською НВ Дело против Холодницкого закрыли НВ

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года, говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.



В ГПУ заявили, что дело закрыто из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

Весной 2018 года стало известно, что у Холодницкого была установлена ​​прослушка. Жучки якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Вскоре выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Назара Холодницкого подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.

Речь шла о пяти эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из Народного фронта Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности Холодницкого. Комиссия же в свою очередь решила объявить Холодницкому выговор.