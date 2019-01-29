Андрей Зубов
Россия и Венесуэла. Союз деспотий
Илья Кенигштейн
Почему я не уеду из Украины
Тарас Чорновил
Манна небесная. Почему украинцы не мыслят как швейцарцы
Иван Яковина
Как венесуэльцам победить Мадуро. Три сценария

Жучок в аквариуме: СБУ закрыла дело против Холодницкого

Вчера, 14:11
740
Цей матеріал також доступний українською

НВ

Дело против Холодницкого закрыли

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года, говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

В ГПУ заявили, что дело закрыто из-за "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

Весной 2018 года стало известно, что у  Холодницкого была установлена ​​прослушка. Жучки якобы были прикреплены к стенке аквариума. 

Вскоре выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Назара Холодницкого подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.

Речь шла о пяти эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из Народного фронта Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и дело мэра Одессы Геннадия Труханова.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности Холодницкого. Комиссия же в свою очередь решила объявить Холодницкому выговор.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 14:52

article_img
Верховный суд разрешил арест акций госбанков РФ за аннексию Крыма
Статьи

Вчера, 21:05

article_img
Наши куры полетели. Как Украина превратилась в третьего по масштабам поставщика куриного мяса в Европу
Геополитика

Вчера, 20:40

article_img
Масштабное наступление на Донбасс в этом году маловероятно - Разведка США

ТОП 3

События

Вчера, 15:35

article_img
Замерзла в лесу. Что известно о гибели студентки в Житомирской области
7803
Компании/Рынки

28 января, 23:52

article_img
Глава Нафтогаза заявил о решении до конца года отдавать свою зарплату на благотворительность
4148
События

28 января, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
4098