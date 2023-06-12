У Путина есть военные цели в Украине, от которых он не откажется — Боррель

12 июня, 16:15
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

У российского диктатора Владимира Путина есть определенные цели по вторжению в Украину, он не планирует от них отказываться.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Onda Cero.

Он подчеркнул, что не знает, есть ли контакт между правительством Украины и Россией. Однако европейские лидеры, которые общались с Путиным, заявляют, что он не откажется от войны в Украине.

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Боррель также считает, что Путин допустил огромную ошибку, решив, что сможет быстро захватить Украину.

«Путин совершил гигантскую ошибку, он считал, что за 15 дней он может быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил. Он допустил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность Украины к сопротивлению и сильно переоценил способность своей армии. Он недооценил способность к единству. европейцев, которых, как он считал, смог покорить газом. Он недооценил единство между США и Европой, и результатом этого является то, что спустя несколько месяцев после войны Путин потерял 2000 танков и уходит», — рассказал Боррель.

21 мая президент Владимир Зеленский заверил, что, пока российские захватчики не покинут всей территории Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Жозеп Боррель Война России против Украины

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