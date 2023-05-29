Боррель убежден, что РФ не пойдет на переговоры и все еще хочет «выиграть войну»

29 мая, 21:12
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Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель убежден, что страна-агрессор Россия не хочет переговоров с Украиной, а Кремль, по его словам, все еще считает, что может «выиграть войну».

Об этом сообщает CNN.

Боррель заявил в понедельник, 29 мая, что он «не испытывает оптимизма» в отношении того, как будет развиваться война России против Украины этим летом.

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«У меня нет оптимизма относительно того, что произойдет в Украине этим летом. Я вижу концентрацию войск с обеих сторон, я вижу явное намерение России выиграть войну, (Россия — ред) не пойдет на переговоры, если она не выиграет войну», — сказал он.

27 мая в РФ озвучили список фантазии Кремля, которые Москва называет «условиями достижения мира». Страна-террорист предлагала Украине «отказаться от вступления в НАТО и ЕС, прекратить сопротивление и закрепить государственный статус русского языка».

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил, что реалистичны в российских предложениях лишь «встречные условия Украины», которая требует вывода российских войск, выплаты репараций и выдачи военных преступников.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Переговоры Российская агрессия Жозеп Боррель

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