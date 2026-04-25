Аналитик, связанная с движением Жовта стрічка, ответила на статью о «рисках» на оккупированных территориях: назвала отчет «фейковым»

Украинский аналитик Анна Шелест отреагировала на материал The Kyiv Independent, в котором говорилось об опасности для участников движения Жовта стрічка (ЖС) и о западном финансировании, которое получал проект.

В публикации в Facebook за субботу, 25 апреля, исследовательница назвала отчет, на который ссылалось издание, «фейковым».

Анна Шелест заявила, что жители ВОТ, которые решили присоединиться к проекту Жовта стрічка, «являются взрослыми, самостоятельными людьми, которые сами могут принимать решение о том, присоединяться ли вообще к движению сопротивления». Также она отметила, что не была задействована в операционной деятельности и никаких «предупреждений о безопасности» не получала.

Реклама

Что касается западного финансирования движения Жовта стрічка, то цифры, приведенные в материале The Kyiv Independent, Анна Шелест назвала «ошибочными». Она заявила, что «оперировать большой цифрой канадского бюджета, не зная, что входило в это финансирование, и почему-то делая выводы, что все это на ЖС — по меньшей мере непрофессионально».

24 апреля издание The Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорилось, что западные правительства финансировали секретную программу, которая более трех лет поддерживала «ненасильственное сопротивление» на оккупированных РФ территориях Украины и при этом подвергала жителей этих территорий опасности. По данным расследователей, подготовка людей обычно заключалась в нескольких минутах обмена сообщениями с незашифрованным ботом в Telegram, причем активисты инициативы Жовта стрічка в основном были гражданскими лицами без должного опыта и могли попасть в плен или даже погибнуть.

Журналисты The Kyiv Independent также заявили, что программа, предназначенная для поддержки ненасильственных движений сопротивления в Украине, с 2022 года получила миллионы долларов от правительств Канады и Великобритании, а Анна Шелест не упоминала в своих декларациях за 2024 и 2025 годы никакого дохода от британской IN2 или любой другой иностранной компании.