Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет — Минобороны Украины 7 сентября, 13:47 Государственная пограничная служба Украины \ facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

По ее словам, в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект закона О внесении изменений в статью 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

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«Свои предложения, которые, среди прочего, предполагают, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет», — написала она в Facebook.

Маляр добавила, что понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года.

«Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников», — написала она.

Фото: www.facebook.com/ganna.maliar

Заместитель министра напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

«Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос», — написала она.

Маляр заявила, что работа в комитете Верховной Рады активно продолжается.

«Поэтому, никакой паники и зрады. Никаких ограничений для женщин не существует. После принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, необходимости снова и снова откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет», — сказала она.

По ее словам, как заявил Генштаб, опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

С приближением 1 октября и после резонансного заявления юриста Минобороны Владимира Смилки в Украине снова разгорелась дискуссия о том, кто именно из женщин должен стать на воинский учет и можно ли им будет выезжать за границу.

В частности, Смилка заявил, что на военнообязанных женщин «распространяются такие же ограничения, что и на мужчин: в частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения».

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