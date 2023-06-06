«Ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло». Данилов о результате встречи с Зеленским 6 июня, 11:20 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подвел итог экстренного заседания СНБО, которое собрал президент после подрыва Каховской ГЭС, заявив, что «ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало».



Об этом он написал в Facebook.

«Коротко о результатах заседания Ставки — ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало», — написал Данилов.



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По его словам, взорвав Каховскую ГЭС, Россия перешла на «принципиально новый» этап полномасштабной войны против Украины.



Секретарь СНБО заявил, что произошел «полный демонтаж всей идеологической кремлевской конструкции», в частности бреда России об «освобождении Украины», «борьбе с нацистами», «ударах по исключительно военных объектов».

«Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских „фиговых листков“ и открытого декларирования своей настоящей цели — уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. В предвкушении неизбежности исчезновения россии и путина из истории фальшивые маски больше не нужны», — заявил Данилов.



Сам Владимир Зеленский после заседания сообщил, что там согласовали комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.



Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно



В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В Херсонской ОВА заявили о частичном или полном затоплении нескольких населенных пунктов.

В Энергоатоме говорили, что сейчас ситуация на оккупированной Запорожской АЭС контролируемая, хотя подрыв и может иметь для нее негативные последствия. В Главном управлении разведки говорят, что теракт усиливает угрозу ядерной катастрофы