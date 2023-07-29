«Радуйтесь, что живы». Жители поврежденного ракетой РФ дома в Днепре требуют компенсации, мэр предлагает недовольным переехать в Запорожье 29 июля, 13:24 Атака по Днепру 28 июля (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Жители поврежденной в результате российского удара многоэтажки в Днепре жалуются на ответ местных властей на требования компенсировать разрушенное жилье. В частности, в соцсетях возмущены реакцией городского головы Бориса Филатова.

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате атаки была повреждена многоэтажка в жилом комплексе Женева и здание Службы безопасности. Тогда пострадали девять человек.

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Филатов сообщал, что в жилом доме «не было жильцов», поскольку, по его словам, многоэтажка не была введена в эксплуатацию, а квартиры в ЖК подпадали под «вторую очередь» продажи.

Однако днепряне заявляют, что там уже жили люди.

Одна из жителей дома утверждает, что транслировала, как ведет ремонт и заявила, что имеет право собственности на него с прошлого года.

При этом она прикрепляет скриншоты, на которых видно, как Филатов отвечает на комментарии, где утверждает, что жители «элитного комплекса» не должны «что-то доказывать» и предлагает «порадоваться, что выжили в отличие от жителей 118 дома», имея в виду российский удар по Днепру 14 января, в результате которого на улице Набережной Победы, 118, погибло 46 человек.

Кроме того, городской голова предложил жителям пострадавшего дома выехать в Запорожье, чтобы «получить компенсацию».

Фото: Скриншот комментариев под сообщением Бориса Філатова/Facebook

Фото: Скриншот комментариев под сообщением Бориса Філатова/Facebook

«Напишите заявление в администрацию. Мы рассмотрим. Ну или переезжайте жить в Запорожье, там вам вместо 3 миллионов выплатят 10 тысяч гривен», — заявил Филатов



По данным собеседников издания Грунт, дом не был полностью заселен, однако многие квартиры в нем уже были приобретены.

После волны возмущений в соцсетях, Филатов уточнил, что городские власти могут выдать компенсацию, но «не обязаны заново отстроить ваш дом».



Он также добавил, что при наличии жилья, если квартира в ЖК была приобретена под перепродажу, в аренду или как инвестицию, то компенсации также не предусматривается.

