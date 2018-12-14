Жюри решило отменить конкурс на талисман Киева Сегодня, 20:25 125 Цей матеріал також доступний українською Голосование за талисман Киева отменили Фото: talismankyiv.com.ua

Жюри конкурса по избранию талисмана Киева рекомендовало КГГА отменить голосование из-за отсутствия достойных вариантов символики города.

Об этом сообщила туристический гид, член жюри конкурса Юлия Бевзенко.

По ее словам, ни один из 100 предложенных талисманов жюри не считает "достойным победы".

"После их просмотра и обсуждения, жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы. Жюри рекомендует КГГА не ждать до 19 декабря, официальной даты завершения конкурса, и отменить конкурс, как таковой, что не может определить победителя", - заявила она.

По словам Бевзенко, управление туризма КГГА поддержало позицию жюри, поэтому соответствующее распоряжение об отмене голосования обнародуют в ближайшее время.

Напомним, что онлайн-голосование за избрание талисмана Киева началось 13 декабря.

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В Киеве стартовало голосование за талисман города

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