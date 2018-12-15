Жюри рекомендовало отменить конкурс на талисман Киева из-за низкого качества представленных работ
Жюри порекомендовало Киевской горгосадминистрации отменить конкурс на талисман Киева.
Об этом сообщила одна из членов жюри Катерина Тейлор.
"Всего на конкурс было подано более 100 работ. После их просмотра и обсуждения жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы", - написала она в своем Facebook. Представленные на конкурс работы можно посмотреть здесь.
По словам Тейлор, судьи рекомендовали властям столицы не ждать официальной даты завершения конкурса, 19 декабря, и отменить его в ближайшее время.
Позицию жюри поддержало управление туризма КГГА. Сейчас идут работы над изменением соответствующего распоряжения. Обновленный документ должен появиться в ближайшее время.
"Все члены жюри осознают возложенную на них ответственность по выбору талисмана, а фактически символа города. Надеемся, что в следующем году одно из ведущих дизайн-агентств или группа таких агентств или дизайнеров будет готова взять на себя ответственность за визуальную привлекательность Киева", - резюмировала Тейлор.
Ранее сообщалось, что в Киеве стартовало онлайн-голосование за избрание талисмана украинской столицы. Выбранный талисман должен был стать частью туристической символики Киева, но не заменить официальную.