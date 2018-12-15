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Жюри рекомендовало отменить конкурс на талисман Киева из-за низкого качества представленных работ

Сегодня, 22:24
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Жюри не считает ни одну из работ достойной победы

Фото: talismankyiv.com.ua

Жюри порекомендовало Киевской горгосадминистрации отменить конкурс на талисман Киева.

Об этом сообщила одна из членов жюри Катерина Тейлор.

"Всего на конкурс было подано более 100 работ. После их просмотра и обсуждения жюри пришло к выводу, что не считает ни одну из представленных работ достойной победы", - написала она в своем Facebook. Представленные на конкурс работы можно посмотреть здесь.

 

По словам Тейлор, судьи рекомендовали властям столицы не ждать официальной даты завершения конкурса, 19 декабря, и отменить его в ближайшее время.

Позицию жюри поддержало управление туризма КГГА. Сейчас идут работы над изменением соответствующего распоряжения. Обновленный документ должен появиться в ближайшее время.

"Все члены жюри осознают возложенную на них ответственность по выбору талисмана, а фактически символа города. Надеемся, что в следующем году одно из ведущих дизайн-агентств или группа таких агентств или дизайнеров будет готова взять на себя ответственность за визуальную привлекательность Киева", - резюмировала Тейлор.

Ранее сообщалось, что в Киеве стартовало онлайн-голосование за избрание талисмана украинской столицы. Выбранный талисман должен был стать частью туристической символики Киева, но не заменить официальную. 

Теги:   Жюри Талисман Голосование КГГА

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