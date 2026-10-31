Мужчина по имени Николай рассказал, что ради выживания ему приходилось ездить на велосипеде за 25 км по заминированной дороге (Фото: Кадр видео NV)

Житель оккупированных Олешек , вернувшийся в Украину, рассказал NV о жизни в оккупированном городе, который с мая был также полностью заблокирован.

По словам мужчины по имени Николай, они провели в оккупации четыре года и восемь месяцев, ситуацию в конце которых он назвал «просто адом». Он рассказал, что их затопило после того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, мимо них двигались танки россиян, а также они стали свидетелями подрыва Антоновского моста.

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«Слава богу, выжили, приехали сюда, и мы снова свободны», — отметил мужчина.

Женщина рядом с ним сказала, что блокада в Олешках началась в мае 2026 года.

По словам Николая, город полностью заблокировали и заминировали, и люди, которые пытались уехать, подрывались на минах и гибли или получали травмы, а «больница не могла сделать свое дело, потому что не хватало медикаментов и квалифицированных врачей».

«Выживали так, как могли, добывали себе еду, добывали себе жизнь. … Ездили и в Радынск на велосипеде, это 25 км по заминированной дороге — дроны, взрывы. Сегодня одни мины, завтра другие, послезавтра третьи. Если повезет — доезжали, не повезет — значит, кто-то там оставался. И не могли мы забрать, допустим, своих друзей, знакомых (которые погибали на заминированных дорогах — ред.), потому что невозможно это было забрать и привезти их, там они оставались, там их закапывали. А кому везло, привозили в больницу», — сказал мужчина.

По его словам, некоторые раненые до сих пор остаются в больнице, которая работает, несмотря на отсутствие электричества и дизельного топлива для генератора.

На вопрос о том, сомневался ли он в том, куда выезжать — на подконтрольную Украине территорию или в Россию, Николай ответил, что сомнений не было, но они не могли выехать из-за фильтрации, поскольку их дети были в АТО.

Эвакуация из Олешек — последние новости

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.