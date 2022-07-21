Город в оккупации. Как изменился захваченный Россией Мариуполь — фоторепортаж 21 июля, 20:27 Мужчина проходит мимо разрушенного обстрелами дома в Мариуполе, 15 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После того, как в середине мая последние защитники Мариуполя покинули завод Азовсталь, город оказался в российской оккупации.

Тем не менее, в нем продолжают действовать партизаны.

Оккупанты искусственно замедляют очередь на выезд из Мариуполя местных жителей, заставляя их проходить несколько уровней так называемой фильтрации.

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Медицинская система в городе парализована, фермеров заставляют передавать весь собранный урожай «торговому дому ДНР», отбирают у них земельные участки и запрещают эвакуироваться. А с 19 июля оккупационные власти «лишили» всех граждан Украины права собственности на недвижимость.

По данным мэра города Вадима Бойченко, российские оккупанты удерживают в фильтрационных центрах более 10 тысяч жителей Мариуполя. По его словам, это госслужащие и муниципальные работники. Оккупанты брали их под арест и подвергали пыткам.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в него только после прохождения фильтрационных лагерей.

НВ публикует фоторепортаж о том, как изменился Мариуполь за время оккупации.

1. 71-летний Валентин Марченко играет на гитаре, пока его 67 летний сосед Владимир Донин готовит еду во дворе их дома в Мариуполе, 16 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

2. Рыбак на мосту возле завода Азовсталь в Мариуполе, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

3. Манекены в одном из поврежденных обстрелами зданий в Мариуполе, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

4. Пассажиры ждут автобус возле здания, поврежденного обстрелом в Мариуполе, 18 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

5. Вид на поврежденные здания в оккупированном Мариуполе, 18 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

6. Уничтоженные автомобили и танк в Мариуполе, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

7. Люди покупают на улице хлеб, к которому прикреплены карточки с надписью «Сделано с „ДНР“», 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

8. Очередь на почту в Мариуполе, 18 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

9. Флаги СССР и России, свисающие с балкона одного из жилых домов в Мариуполе, 16 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

10. Женщина стоит возле флагов террористической организации «ДНР», нарисованных на поврежденном обстрелами здании, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

11. Вид на Металлургический комбинат имени Ильича 14 апреля и 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

12. Одна и та же улица в Мариуполе 7 апреля и 18 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

13. Поврежденное здание театра в Мариуполе 3 апреля и 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

14. Одна и та же улица в Мариуполе 17 апреля и 18 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

15. Одна и та же улица в Мариуполе 10 апреля и 15 июля.



Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

16. Разрушенное здание театра в Мариуполе 25 апреля и 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

17. Одна и та же улица в Мариуполе 10 апреля и 15 июля.



Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

18. Светящееся окно в жилой многоэтажке за разрушенным зданием в Мариуполе, 16 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

19. Женщина читает книгу на фоне поврежденного обстрелами здания в Мариуполе, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

20. Покупатель на рынке в Мариуполе держит банкноты украинской гривни и российского рубля, 15 июля.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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