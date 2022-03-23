Четвероногие жертвы. Как украинские зоопарки переживают российское вторжение — видео

23 марта, 13:21
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Животные в зоопарках умирают от голода во время войны (Фото:Скриншот видео НВ)

Животные в зоопарках умирают от голода во время войны (Фото:Скриншот видео НВ)

Российское вторжение стало трагедией не только для людей, но и для животных. Украинские зоопарки находятся в крайне тяжелых условиях.

«У нас большие выстрелы были, взрывы. У нас ночью — а ночью зоопарк неосвещенный — пострадали олени. Они бились о решетку, у них были разбиты морды. У нас падают ракеты, у нас каждый вечер раздается воздушная тревога, у нас сирены, мы под обстрелами. У нас бомбят наш город, разрушены дома в городе. На территории зоопарка упали уже четыре ракеты, слава богу никто не пострадал», — рассказал глава николаевского зоопарка.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/fE_VnoKtG4g

Зоопарк ХІІ Месяцев под Киевом находится в ужасающем состоянии. Место, которое стало домом для многих четвероногих отрезано от Украины, поэтому директору нечем кормить животных, они гибнут от голода. Для экзотических животных смертельным также является холод, ведь электричества и газа нет, а дизель в зоопарке закончился, поэтому обогревать вольеры невозможно.

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В затруднительной ситуации оказались работники харьковского Экопарка Фельдмана. Первая столица Украины испытывает сокрушительные обстрелы. Животные погибают от бомб и голода. В результате ударов мин разрушились вольеры с оленями. Девять животных погибли от осколков, двадцать вышли за пределы вольера и оказались в лесу возле экопарка.

Чтобы помочь украинским четвероногим, объединились таллиннский, пражский, варшавский и берлинский зоопарки. Польша отправила в Николаев большие партии кормов, а из Киева удалось эвакуировать несколько десятков животных. Зоопарки также держатся благодаря помощи волонтеров и местных жителей.

Николаевский, киевский и одесский зоопарки призывают поддержать их, приобретя онлайн-билеты по ссылкам:

Киевский, Парк ХІІ Месяцев, Николаевский, Одесский

Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Ракетные удары Животные Зоопарк Экзотические животные Война России против Украины

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