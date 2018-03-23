"Живой не сдамся": прокурор рассказал, что Савченко была готова себя подорвать

Прокурор рассказал, что Савченко была готова подорвать себя гранатами

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, была готова подорвать себя боевыми гранатами.

Об этом заявил прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде Киева, трансляцию вел телеканал 112 Украина.

По словам прокурора, 9 марта Савченко встретилась со свидетелем Березнем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке восьми гранат Ф-1, которые она готова подорвать, но "живой не сдаться".

Ранее Савченко объявила о начале голодовки.

По словам прокурора Главной военной прокуратуры Александра Банника, подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.