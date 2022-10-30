Россияне сбрасывали бомбы с квадрокоптеров на Сумщине: атаковано пять громад

30 октября, 03:54
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Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки было зафиксировано 34 удара по области армией РФ.

За сутки вражеские войска атаковали Белопольскую, Середино-Будскую, Эсманскую, Краснопольскую на Миропольскую громады.

Для обстрела оккупанты использовали артиллерию, минометы и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.

Видео дня

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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https://www.youtube.com/watch?v=fDEBZDUMuyE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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