Россияне сбрасывали бомбы с квадрокоптеров на Сумщине: атаковано пять громад 30 октября, 03:54 Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки было зафиксировано 34 удара по области армией РФ.

За сутки вражеские войска атаковали Белопольскую, Середино-Будскую, Эсманскую, Краснопольскую на Миропольскую громады.

Для обстрела оккупанты использовали артиллерию, минометы и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.

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К счастью, обошлось без жертв и разрушений.