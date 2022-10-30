Россияне сбрасывали бомбы с квадрокоптеров на Сумщине: атаковано пять громад
Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки было зафиксировано 34 удара по области армией РФ.
За сутки вражеские войска атаковали Белопольскую, Середино-Будскую, Эсманскую, Краснопольскую на Миропольскую громады.
Для обстрела оккупанты использовали артиллерию, минометы и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.
К счастью, обошлось без жертв и разрушений.