Россияне обстреляли три громады в Сумской области: есть разрушения
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады области.
Он отметил, что в результате обстрелов есть разрушения. Погибших и пострадавших нет.
Середино-Будскую громаду с 13:20 россияне обстреливали из минометов — 5 прилетов.
В Белопольской общине в 15:20 был минометный обстрел — 14 мин.
«В одном из сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль», — заявил Живицкий.
В Шалыгинской громаде после 16:00 враг осуществлял обстрел из САУ — 15 прилетов.
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