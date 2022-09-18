Россияне обстреляли три громады в Сумской области: есть разрушения 18 сентября, 01:15 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады области.

Он отметил, что в результате обстрелов есть разрушения. Погибших и пострадавших нет.

Середино-Будскую громаду с 13:20 россияне обстреливали из минометов — 5 прилетов.



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В Белопольской общине в 15:20 был минометный обстрел — 14 мин.

«В одном из сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль», — заявил Живицкий.



В Шалыгинской громаде после 16:00 враг осуществлял обстрел из САУ — 15 прилетов.

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