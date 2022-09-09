Армия РФ выпустила по Сумской области более 90 снарядов, на мине подорвалось авто

9 сентября, 02:43
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли три громады в области.

По словам Живицкого, россияне выпустили более 90 снарядов из минометов, Градов и гранатометов.

Около 10:00 начались обстрелы Краснопольской громады с территории РФ, зафиксировано 29 минометных приходов и 20 приходов из РСЗО.

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После обеда оккупанты обстреляли окрестности Бачевска в Эсманской громаде (20 приходов из миномета).

Россияне также обстреляли Зноб-Новгородскую громаду — зафиксировано 8 приходов из миномета и 15 выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

«Также есть информация о машине, подорвавшейся на мине в Шосткинском районе. Детали позже», — заявил Живицкий.

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https://www.youtube.com/watch?v=iuOHoD0boDg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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