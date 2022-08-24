Российские войска за сутки обстреляли три громады в Сумской области

24 августа, 23:34
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области.

В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов минометных снарядов, а после 15:00 четыре прилета из ствольной артиллерии.

В полдень оккупанты также из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.

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Белопольскую громаду ближе к вечеру обстреливали из минометов: более 16 прилетов.

«Большинство из нас сегодня были максимально внимательны ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не произошло. Человеческих потерь и разрушений нет», — заявил Живицкий.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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