Российские войска за сутки обстреляли три громады в Сумской области 24 августа, 23:34 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли три громады в области.

В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов минометных снарядов, а после 15:00 четыре прилета из ствольной артиллерии.

В полдень оккупанты также из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.

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Белопольскую громаду ближе к вечеру обстреливали из минометов: более 16 прилетов.

«Большинство из нас сегодня были максимально внимательны ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не произошло. Человеческих потерь и разрушений нет», — заявил Живицкий.



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