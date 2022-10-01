Россияне обстреляли из артиллерии одну из громад Сумской области

1 октября, 23:27
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района.

Оккупанты вели огонь из артиллерии.

«За день враг дважды обстреливал территорию Средино-Будской громады. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии», — заявил Живицкий.

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По его словам, потерь и разрушений нет.

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Днем ранее россияне обстреляли область из минометов и Градов.

Оккупанты ударили по Великописаревской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших.

https://www.youtube.com/watch?v=L2CjymQ185g&t=469s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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