Россияне обстреляли из артиллерии одну из громад Сумской области
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района.
Оккупанты вели огонь из артиллерии.
«За день враг дважды обстреливал территорию Средино-Будской громады. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии», — заявил Живицкий.
По его словам, потерь и разрушений нет.
Днем ранее россияне обстреляли область из минометов и Градов.
Оккупанты ударили по Великописаревской громаде. Обошлось без жертв и пострадавших.