Оккупанты атаковали Сумскую область из минометов и артиллерии

15 октября, 23:36
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли пять громад области.

Он отметил, что для атаки по области оккупанты использовали минометы, артиллерию и вертолеты.

Живицкий сообщил, что также в одной из громад были применены дроны.

«Во всех случаях — предварительно, без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!», — сообщил Живицкий.

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https://www.youtube.com/watch?v=C6vcNz00yIY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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