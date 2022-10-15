Оккупанты атаковали Сумскую область из минометов и артиллерии 15 октября, 23:36 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли пять громад области.

Он отметил, что для атаки по области оккупанты использовали минометы, артиллерию и вертолеты.

Живицкий сообщил, что также в одной из громад были применены дроны.

«Во всех случаях — предварительно, без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!», — сообщил Живицкий.



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