Россияне обстреляли две громады в Сумской области

17 сентября, 06:02
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что армия РФ за сутки обстреляли две громады области.

Он отметил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

«Середино-Будская громада: с 15:30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии — 12 прилетов. Хотинская громада: после 18:30 было 3 пулеметные очереди из КПВТ, а в 20 часов был артобстрел громады — 8 прилетов. К счастью, без жертв», — заявил Живицкий.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=03EPJIWAYEk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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