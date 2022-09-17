Россияне обстреляли две громады в Сумской области 17 сентября, 06:02 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что армия РФ за сутки обстреляли две громады области.

Он отметил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

«Середино-Будская громада: с 15:30 россияне били из минометов и ствольной артиллерии — 12 прилетов. Хотинская громада: после 18:30 было 3 пулеметные очереди из КПВТ, а в 20 часов был артобстрел громады — 8 прилетов. К счастью, без жертв», — заявил Живицкий.



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