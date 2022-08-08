Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области: начался пожар, повреждена ЛЭП 8 августа, 01:25 Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что армия РФ за сутки обстреляла пять громад в области.

Оккупанты обстреляли Белопольскую, Буринскую, Эсманьскую, Новослободскую и Середино-Будскую громады

«После 13 часов начались обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской громады. Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению», — заявил Живицкий

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По окраине села Мануховка Новослободской громады было зафиксировано 13 прилетов из артиллерии. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

«После 20 часов оккупанты начали обстреливать из разных видов оружия Середино-Будскую громаду, в результате обстрела возник пожар», — сообщил Живицкий.

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