Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области: начался пожар, повреждена ЛЭП

8 августа, 01:25
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что армия РФ за сутки обстреляла пять громад в области.

Оккупанты обстреляли Белопольскую, Буринскую, Эсманьскую, Новослободскую и Середино-Будскую громады

«После 13 часов начались обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской громады. Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению», — заявил Живицкий

Видео дня

По окраине села Мануховка Новослободской громады было зафиксировано 13 прилетов из артиллерии. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

«После 20 часов оккупанты начали обстреливать из разных видов оружия Середино-Будскую громаду, в результате обстрела возник пожар», — сообщил Живицкий.

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=pghRTpeDFl0
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Дружба с границами и без. В какую игру решили сыграть Китай и Россия

Опыт России должен предупредить Китай о ловушках, сопровождающих любые военные действия, даже когда шансы выглядят очень благоприятными. Однако и здесь не все так просто

7 августа, 21:15
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 20:10
Мнения
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

7 августа, 19:55
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X