Россияне за сутки обстреляли пять громад в Сумской области

26 июля, 00:21
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские войска обстреляли пять громад в области.

В частности, Эсманскую громаду около 20:30 оккупанты обстреляли из Градов. Зафиксировано четыре прихода. В 11:00 утра — три прихода из ствольной артиллерии.

По Хотинской громаде в 12:30 противник открыл минометный огонь, зафиксировано четыре прихода.

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Белопольскую громаду около 14:00 обстреляли из минометов. Враг совершил три обстрела.

Зноб-Новгородская громада в 15:00 попала под артобстрел, всего 10 приходов.

Середино-Будская громада в 20:30 была обстреляна россиянами из минометов. Зафиксировано шесть прилетов.

Живицкий сообщил, что потерь и разрушений нет.

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https://www.youtube.com/watch?v=PZqaApnq9ME
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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