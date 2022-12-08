Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области из минометов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли одну из громад области.
Российские войска вели огонь по Зноб-Новгородской громаде.
За прошедшие сутки россияне за сутки обстреляли семь громад области.
Всего за сутки оккупанты выпустили по области 226 мин и снарядов. Россияне вели огонь из РСЗО Град, ствольной артиллерии и минометов.
Были атакованы Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады.