Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области из минометов

8 декабря, 06:00
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли одну из громад области.

Российские войска вели огонь по Зноб-Новгородской громаде.

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За прошедшие сутки россияне за сутки обстреляли семь громад области.

Всего за сутки оккупанты выпустили по области 226 мин и снарядов. Россияне вели огонь из РСЗО Град, ствольной артиллерии и минометов.

Видео дня

Были атакованы Эсманская, Миропольская, Шалыгинская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады.

https://www.youtube.com/watch?v=5AEXPOP3afc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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