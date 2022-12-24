За сутки россияне нанесли 45 ударов по Сумщине, поврежден фельдшерский пункт
Дмитрий Живицкий рассказал об обстрелах Сумщины за сутки (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли две общины области.
Окупанти вели вогонь по Краснопільській та Есманьській громадах, використовуючи безпілотники, стрілецьку зброю та артилерію.
В Есманській громаді від вибухів снарядів постраждав сільський фап: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.