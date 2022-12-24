За сутки россияне нанесли 45 ударов по Сумщине, поврежден фельдшерский пункт

24 декабря, 03:52
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Дмитрий Живицкий рассказал об обстрелах Сумщины за сутки (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Дмитрий Живицкий рассказал об обстрелах Сумщины за сутки (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли две общины области.

Окупанти вели вогонь по Краснопільській та Есманьській громадах, використовуючи безпілотники, стрілецьку зброю та артилерію.

В Есманській громаді від вибухів снарядів постраждав сільський фап: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=ApoZB5F15Y4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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