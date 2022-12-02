Россияне выпустили по Сумской области более 180 снарядов, повредив ЛЭП и зернохранилище 2 декабря, 03:32 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты выпустили по области более 180 снарядов и мин.

Под обстрелы попали Шалыгинская, Эсманская, Юнакиевская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады. Оккупанты использовали артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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В результате обстрелов были повреждены ЛЭП и зернохранилище. Также после обстрелов в Юнакиевской громаде возник пожар. Обошлось без жертв.