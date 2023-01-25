Оккупанты за сутки нанесли почти 200 ударов по Сумщине

25 января, 02:05
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Бывший глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска нанесли 187 ударов по Сумщине.

Оккупанты вели огонь по Новослободской, Белопольской, Эсманьской, Шалыгинской, Миропольской, Краснопольской и Путивльской громадах.

Россияне использовали минометы, артиллерию и стрелковое оружие. В некоторых громадах в результате обстрелов есть разрушения, пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что 24 января в Сумской области в результате вражеских обстрелов погибла 19-летняя девушка, ее родители и парень получили травмы.

https://www.youtube.com/watch?v=65TVzDw1UAY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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