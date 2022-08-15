Более 50 прилетов. Россияне четыре раза обстреляли Сумскую область 15 августа, 23:29 Последствия российских ударов по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область.

«Сегодня за день россияне совершили 4 обстрела приграничных громад области — Шалыгинской, Хотинской, Зноб-Новгородской. Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.

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Для обстрелов российские войска использовали минометы, гранатометы и ствольную артиллерию.

Также Живицкий сообщил, что в районе села Грабовское Краснопольской громады на мине подорвался комбайн, комбайнер госпитализирован.

Днем ранее глава ОВА сообщил, что российские оккупанты выпустили более 110 снарядов по Сумской области.

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