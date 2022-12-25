Россияне за сутки 87 раз обстреляли Сумщину: повреждена ЛЭП

25 декабря, 02:33
Поделиться:
Восстановление электросетей после российских ударов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Восстановление электросетей после российских ударов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты 87 раз обстреляли Сумщину.

Россияне вели огонь по Белопольской, Середино-Будской, Ворожбянской и Новослободской громадах.

Оккупанты применили стрелковое оружие, артиллерию и минометы.

В результате обстрелов в Ворожбянской громаде повредили инфраструктурное здание и ЛЭП.

Видео дня

Читайте также:
За сутки россияне нанесли 45 ударов по Сумщине, поврежден фельдшерский пункт

Несмотря на повреждение ЛЭП, Живицкий впоследствии сообщил, что в Сумской области отключений электричества не будет до 8 утра 25 декабря.

https://www.youtube.com/watch?v=zZNdooMSukg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X