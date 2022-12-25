Россияне за сутки 87 раз обстреляли Сумщину: повреждена ЛЭП 25 декабря, 02:33 Восстановление электросетей после российских ударов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты 87 раз обстреляли Сумщину.

Россияне вели огонь по Белопольской, Середино-Будской, Ворожбянской и Новослободской громадах.

Оккупанты применили стрелковое оружие, артиллерию и минометы.

В результате обстрелов в Ворожбянской громаде повредили инфраструктурное здание и ЛЭП.

Видео дня

Несмотря на повреждение ЛЭП, Живицкий впоследствии сообщил, что в Сумской области отключений электричества не будет до 8 утра 25 декабря.