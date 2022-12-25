Россияне за сутки 87 раз обстреляли Сумщину: повреждена ЛЭП
Восстановление электросетей после российских ударов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты 87 раз обстреляли Сумщину.
Россияне вели огонь по Белопольской, Середино-Будской, Ворожбянской и Новослободской громадах.
Оккупанты применили стрелковое оружие, артиллерию и минометы.
В результате обстрелов в Ворожбянской громаде повредили инфраструктурное здание и ЛЭП.
Несмотря на повреждение ЛЭП, Живицкий впоследствии сообщил, что в Сумской области отключений электричества не будет до 8 утра 25 декабря.