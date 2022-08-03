За сутки оккупанты 62 раза обстреляли Сумскую область
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские войска 62 раза вели огонь по области.
«Сегодня за день россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад области. Всего зафиксировано 62 прилета», — сообщил Живицкий.
По Эсманской громаде после 16:00 был совершен артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах. Живицкий отметил, что продолжился артобстрел и после 18:00.
После 20:00 10 минометных обстрелов было зафиксировано в Хотинской громаде. По Середино-Будской громаде враг 10 раз ударил из гранатометов около 20:00.
«К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.
Ранее Живицкий сообщал, что во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.
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