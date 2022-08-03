За сутки оккупанты 62 раза обстреляли Сумскую область

3 августа, 01:04
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские войска 62 раза вели огонь по области.

«Сегодня за день россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад области. Всего зафиксировано 62 прилета», — сообщил Живицкий.

По Эсманской громаде после 16:00 был совершен артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах. Живицкий отметил, что продолжился артобстрел и после 18:00.

Видео дня

После 20:00 10 минометных обстрелов было зафиксировано в Хотинской громаде. По Середино-Будской громаде враг 10 раз ударил из гранатометов около 20:00.

«К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.

Читайте также:
Почти 90 прилетов из разных видов оружия. Россияне за сутки семь раз обстреляли пограничные общины Сумщины

Ранее Живицкий сообщал, что во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

https://www.youtube.com/watch?v=TjTTaB8i9GE
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Эксклюзивы НВ

Нэнси Пэлоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)
Сюжет
За что драка /
Пять фактов о большой экономике маленького Тайваня, поссорившего Китай и США
2 августа, 21:24
Экономика
Характеристики, которые могут привлекать, различаются у мужчин и женщин (Фото:Oziel Gómez/Unsplash)
Ожидание и реальность /
Шесть отличий между влюбленностью у мужчин и женщин
2 августа, 21:00
Счастье
Татьяна Шерман: «Если вы позволяете себе испытывать только эмоции со знаком „плюс“, это самообман» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Насилие над собой. Почему не стоит всегда думать о хорошем
Татьяна Шерман
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X