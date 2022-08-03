За сутки оккупанты 62 раза обстреляли Сумскую область 3 августа, 01:04 Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские войска 62 раза вели огонь по области.

«Сегодня за день россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад области. Всего зафиксировано 62 прилета», — сообщил Живицкий.



По Эсманской громаде после 16:00 был совершен артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах. Живицкий отметил, что продолжился артобстрел и после 18:00.



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После 20:00 10 минометных обстрелов было зафиксировано в Хотинской громаде. По Середино-Будской громаде враг 10 раз ударил из гранатометов около 20:00.

«К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.

Ранее Живицкий сообщал, что во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

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