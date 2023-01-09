Из минометов и артиллерии. Россияне за сутки нанесли 144 удара по Сумщине
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Были обстреляны Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады. Оккупанты били по Сумщине из минометов и артиллерии.
В результате обстрелов повреждены частные дома, школа и сельский клуб. Также в одной из общин повреждена местная ферма. К счастью, пострадавших нет.
В течение 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревской и Шалыгинской громадах Сумской области.
В Великописаревской громаде, в частности, враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.