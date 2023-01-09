Из минометов и артиллерии. Россияне за сутки нанесли 144 удара по Сумщине

9 января, 00:08
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты нанесли за сутки 144 удара по Сумщине.

Были обстреляны Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады. Оккупанты били по Сумщине из минометов и артиллерии.

В результате обстрелов повреждены частные дома, школа и сельский клуб. Также в одной из общин повреждена местная ферма. К счастью, пострадавших нет.

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В течение 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревской и Шалыгинской громадах Сумской области.

В Великописаревской громаде, в частности, враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

https://www.youtube.com/watch?v=3IqRPu_e9F4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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