Более 130 снарядов. За сутки россияне совершили 12 обстрелов Сумской области

16 августа, 23:31
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские оккупанты 12 раз обстреляли область.

Всего было зафиксировано более 130 прилетов в Хотинской, Белопольской, Николаевской, Шалыгинской и Краснопольской громадах.

Оккупанты вели огонь из минометов и артиллерии.

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«К счастью — без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях», — заявил Живицкий.

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https://www.youtube.com/watch?v=7QLVAkVN2Sw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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