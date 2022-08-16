Более 130 снарядов. За сутки россияне совершили 12 обстрелов Сумской области 16 августа, 23:31 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские оккупанты 12 раз обстреляли область.

Всего было зафиксировано более 130 прилетов в Хотинской, Белопольской, Николаевской, Шалыгинской и Краснопольской громадах.

Оккупанты вели огонь из минометов и артиллерии.

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«К счастью — без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях», — заявил Живицкий.

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