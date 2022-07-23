За сутки оккупанты выпустили более 170 снарядов по Сумской области 23 июля, 23:27 Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки совершили 12 атак по территории области.



Он отметил, что российские оккупанты выпустили по территории области более 170 разных боеприпасов.

«За день россияне 12 раз обстреливали наши территории. Выпустили более 170 разных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская деревенская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады», — сообщил Живицкий.

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Также сообщается, что российские самолеты с территории РФ выпустили по Николаевской громаде 10 ракет. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших нет.

23 июля российские войска обстреляли село Рыжевка Сумской области. Погиб 71-летний фермер.

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