Оккупанты за сутки выпустили по Сумщине почти 130 снарядов

29 ноября, 03:46
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российская армия выпустила по области почти 130 снарядов.

Оккупанты атаковали Середино-Будскую, Дружковскую, Шалыгинскую и Глуховскую громады. Россияне использовали артиллерию и минометы. Также использовались гранатометы и автоматическое оружие.

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Живицкий отметил, что обошлось без жертв и разрушений.

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https://www.youtube.com/watch?v=n4yB9vFSAos
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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