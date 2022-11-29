Оккупанты за сутки выпустили по Сумщине почти 130 снарядов 29 ноября, 03:46 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российская армия выпустила по области почти 130 снарядов.

Оккупанты атаковали Середино-Будскую, Дружковскую, Шалыгинскую и Глуховскую громады. Россияне использовали артиллерию и минометы. Также использовались гранатометы и автоматическое оружие.



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Живицкий отметил, что обошлось без жертв и разрушений.