За сутки оккупанты трижды обстреляли Сумскую область
Разрушения в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска трижды обстреляли область.
Все обстрелы оккупанты вели по Шосткинскому району.
«За день сегодня россияне трижды открывали огонь: из гранатомета — 6 прилетов, из миномета — 2. А также выпустили две пулеметные очереди. Без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.
Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях
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