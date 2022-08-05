За сутки оккупанты трижды обстреляли Сумскую область 5 августа, 03:19 Разрушения в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска трижды обстреляли область.

Все обстрелы оккупанты вели по Шосткинскому району.

«За день сегодня россияне трижды открывали огонь: из гранатомета — 6 прилетов, из миномета — 2. А также выпустили две пулеметные очереди. Без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.

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Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях

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