За сутки оккупанты трижды обстреляли Сумскую область

5 августа, 03:19
Разрушения в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Разрушения в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска трижды обстреляли область.

Все обстрелы оккупанты вели по Шосткинскому району.

«За день сегодня россияне трижды открывали огонь: из гранатомета — 6 прилетов, из миномета — 2. А также выпустили две пулеметные очереди. Без жертв и разрушений», — заявил Живицкий.

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Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Россия перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях

https://www.youtube.com/watch?v=ZmGkbfd0Yok
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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