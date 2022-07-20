За сутки оккупанты девять раз обстреляли Сумскую область

20 июля, 05:31
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки российские войска девять раз обстреляли Сумскую область.

Вражеские войска использовали разное оружие, обстреляв территории Белопольской, Новослободской, Хотынской, Эсманской территориальных общин.

Живицкий отметил, что снаряды оккупантов не повредили жилые дома или объекты инфраструктуры. Пострадавших и погибших также нет.

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Днем ранее за сутки российские войска выпустили более 150 мин и снарядов.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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