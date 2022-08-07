Более 200 прилетов. Россияне обстреляли шесть громад в Сумской области

7 августа, 02:50
Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские оккупанты обстреляли шесть громад в области.

Более 200 прилетов за сутки зафиксировано по территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской и Николаевской громад.

В Глуховской громаде около 11:00 был обстрел из гранатометов — 10 прилетов и из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

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В Эсманьской громаде с 10:40 был артобстрел территории — 15 прилетов.

Между населенными пунктами Белопольской и Буринской громад с 11:00 оккупанты били из артиллерии — 38 прилетов.

В Шалыгинской громаде после 11:00 был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился — 40 прилетов.

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В Николаевской громаде после 19:00 — минометный обстрел (7 прилетов), в 19:45 — артобстрел (предварительно — САУ — 20 прилетов).

«К счастью, во всех случаях — без жертв. Информация о разрушениях — выясняется», — сообщил Живицкий.

Днем ранее по Сумской области за сутки российские оккупанты выпустили более 60 снарядов.

https://www.youtube.com/watch?v=syoTidmw8cI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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