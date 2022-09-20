В Сумской области россияне разрушили дом пенсионеров, пара госпитализирована 20 сентября, 00:03 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за последние сутки россияне обстреляли две громады области.

В частности, в Зноб-Новгородской общине в 16:40 начался обстрел из гранатометов, 33. Предварительно — без жертв, разрушения уточняются.

В Краснопольской общине армия РФ обстреляла из реактивной артиллерии село Славгород, разрушив дом пары пенсионеров — оба госпитализированы.

Видео дня

«Дом разрушен, прорабатывается вопрос предоставления другого жилья, потому что их дом восстановлению не подлежит. Также еще в четырех домах есть разрушения и повреждения осколками снарядов пробило стены, выбиты окна, посечены заборы. После 18 часов было еще три обстрела громады, 7 и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня», — заявил Живицкий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.