Из САУ и минометов. Россияне обстреляли пять громад Сумской области
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли пять громад в области.
Он отметил, что оккупанты использовали САУ, минометы и открывали огонь из автоматического оружия.
«Под российским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины. К счастью, без потерь», — заявил Живицкий.
Днем ранее Живицкий отметил, что за ночь и утро оккупанты выпустили более сотни боеприпасов по приграничью Сумской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.