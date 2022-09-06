Из САУ и минометов. Россияне обстреляли пять громад Сумской области 6 сентября, 04:48 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки россияне обстреляли пять громад в области.

Он отметил, что оккупанты использовали САУ, минометы и открывали огонь из автоматического оружия.

«Под российским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины. К счастью, без потерь», — заявил Живицкий.

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Днем ранее Живицкий отметил, что за ночь и утро оккупанты выпустили более сотни боеприпасов по приграничью Сумской области.

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